Baisse du pouvoir d'achat: Daniel fait des économies en commandant tout en ligne, "je n’achète plus en magasin"

Daniel est catégorique : "Je n’achète plus en magasin". Depuis quelque temps maintenant, ce sexagénaire originaire de Hornu, en Province de Hainaut, se contente de commander via des sites d’achats en ligne. "Au début, j’allais au magasin faire des achats, et en même temps, je comparais sur Amazon", explique-t-il. "Maintenant, c’est très rare que j’aille au magasin. Quand c’est pas urgent, je commande sur Amazon ou Temu. Allez voir ça vaut vraiment la peine !", ajoute-t-il, visiblement convaincu, raison pour laquelle il a tenu à nous partager sa solution dans le cadre de RTL info Solutions.

Tout y passe : piles, ampoules, girouette… Il y commande même des pièces pour sa fameuse Harley-Davidson, mais uniquement lorsqu’il s’agit de petit matériel. "Pour les gros outillages, je vais au magasin, pour la garantie", souligne-t-il. Autre avantage non-négligeable : les sites "ne font pas de problème pour les retours, pas comme dans les magasins". Il est vrai que renvoyer un colis est devenu un véritable jeu d’enfant : il suffit de sélectionner l’article à remballer sur le site, d'effectuer une demande de retour, de coller la nouvelle étiquette, et ça y est. Plus économique et plus simple, donc.

Afin de confirmer ses propos, Daniel nous fait part de son dernier achat. 6 ampoules LED commandées sur Amazon pour la modique somme de 16€… Contre 27€ au Brico, nous dit-il fièrement ! Une différence - évidente - qui fait du bien au portefeuille. "L’avantage d’Amazon", développe-t-il, "c’est qu’il y a un choix énorme d’articles. En magasin, vous prenez celui que vous cherchez même si c’est pas exactement celui-là que vous voulez".

Quelques réserves

Une ruse, certes plus avantageuse financièrement que nos supermarchés dans certains cas, mais qui peut parfois être coûteuse pour l’environnement (surtout si on abuse des retours gratuits). Précisons également que les achats en ligne sur des sites lointains sont parfois de fausses bonnes idées: il est important de comparer, et d'être sûr de ce qu'on compare.