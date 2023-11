Jean-Louis jette "1 paquet de cigarettes, 2 canettes et des mouchoirs" dans une poubelle publique d'Evere, il reçoit une amende de 350€

Cet habitant d'Haren ne se doutait pas que jeter un petit sac plastique, contenant quelques déchets dans sa voiture, pourrait lui coûter aussi cher. Il nous raconte cette mauvaise surprise via le bouton orange Alertez-nous.

Si les services de propreté de la commune d'Evere ont pu retrouver Jean-Louis et sa femme, c’est à cause d’une lettre qui se trouvait aussi dans ce sac en plastique jeté à la poubelle. En effet, des agents communaux, mais aussi de Bruxelles-propreté, ont le rôle d'investiguer dans les poubelles afin de chercher des preuves.

Quelques jours plus tard, un courrier recommandé tombe dans leur boite aux lettres. Celui-ci signale au couple que leurs déchets ont été retrouvés et qu'ils devraient payer une amende pouvant aller jusqu'à 350€.

De passage dans la commune d’Evere avec sa femme pour aller à la pharmacie, Jean-Louis, habitant d'Haren décide de se débarrasser de quelques déchets se trouvant dans sa voiture. "Je pense qu'il y avait un paquet de cigarettes, deux canettes et des mouchoirs", se souvient-il. Ces quelques affaires, le couple décide de les rassembler dans un sac en plastique et de jeter celui-ci dans une poubelle publique.

La commune d'Evere le rappelle sur son site internet : "Rappelons que ces poubelles sont destinées à recevoir les petits déchets comme papiers, canettes, emballage de snack etc. et sont munies d’un cendrier. En aucun cas, elles ne sont destinées à recevoir les sacs de déchets ménagers ni à recueillir les dépôts clandestins d’objets encombrants sous peine d’amende administrative pouvant atteindre 350 €".

Il semblerait que ce soit le nombre de déchets et le document associé ainsi concentrés qui expliquent que cela ait été considéré comme des déchets ménagers.

"Depuis que je suis tout petit, je jette dans les poubelles. Là, on se fait sanctionner parce qu'on jette dans une poubelle. C'est un peu abusé quoi", se scandalise Jean-Louis

La commune d'Evere en guerre contre les poubelles qui débordent

Il faut dire qu'Evere a décidé de serrer la vis dans sa lutte contre les incivilités liées aux déchets. Le bourgmestre faisant fonction, Ridouane Chahid, nous explique : "Nous nous sommes rendu compte que nos poubelles publiques faisaient principalement l'objet de sachets de poubelles d'ordures ménagères qui les faisaient déborder".

"Nous avons accru nos contrôles et on s'est rendu compte que ce sont principalement des gens qui sont de passage à Evere qui déposent dans ces poubelles publiques des ordures ménagères qui devraient être reprises dans des sacs réglementaires", déplore le bourgmestre. Selon lui, c'est le fait qu'Evere soit une commune de transit, à la frontière de Bruxelles, qui explique le fait que les dépôts clandestins soient plus nombreux.

De nombreux sacs d'ordures ont déjà été retrouvés à côté des poubelles, voire pire : "On voit souvent des voitures qui s'arrêtent devant des habitations, qui ouvrent le coffre de leur véhicule, sortent une ou deux poubelles et les déposent près d'une habitation avec laquelle ils n'ont aucun lien", dénonce Ridouane Chahid.

Il y a moins de dépôts clandestins, voire de déchets

La répression mise en place contre ces actes porte, selon le bourgmestre, déjà ses fruits : "On observe, depuis le mois de juin déjà, une diminution drastique sur certains points que nous avions identifiés. Il y a moins de dépôts clandestins, voire de déchets". Il nous informe que bientôt, des caméras mobiles vont être installées afin "d'identifier clairement les personnes qui commettent ce genre d'incivilité".

Jean-Louis ne compte pas en rester là. Il considère que ses déchets n'étaient pas ménagers et que cette sanction n'a pas lieu d'être. Il a d'ores et déjà écrit à la commune. Dans ces cas-là, un recours est toujours possible. Ridouane Chahid confirme : "La personne a la possibilité de répondre à cette sanction en se justifiant. Nous avons la possibilité de proposer à la personne d'être entendue oralement pour qu'elle explique exactement son geste".

Il espère que cette sanction sera annulée, pour le savoir, il devra encore attendre quelques mois.