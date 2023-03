La voiture des parents de Sascha a-t-elle été victime de "mouse jacking" à Liège ? Le voleur aux méthodes douteuse a été filmé par une vidéo-surveillance

Sascha en est convaincu. La voiture de ses parents a été victime de "mouse jacking". Une méthode qui imite le signal des clés pour ouvrir le véhicule. Cet habitant de la région liégeoise, nous a contacté via le bouton orange "Alertez-nous" avec une vidéo à l'appui. "Ce serait pour vous informer qu’une personne munie d’un appareil électronique ouvre les voitures en passant à côté pour ensuite voler à l’intérieur", écrit-il.

Un voleur pas très habile

Selon le jeune homme, plusieurs véhicules du quartier du 'Bois de Mont' (Jemeppe-Sur-Meuse) à Seraing ont été fouillés ces derniers temps. Sur les images d'une caméra de surveillance, on voit un individu déambuler le long de la chaussée. L'homme prend soin de marcher côté gauche des voitures, soit conducteur. Il est 3h 12. Trois minutes plus tard, l'homme réapparait. Il se dirige directement vers la voiture des parents de Sascha. Il ouvre la porte côté conducteur, se penche en direction de la boite à gants. Mais le mouvement de son corps va venir provoquer le klaxon. Le bruit surprend le malfrat qui s'enfuit en courant.

Absence de plainte des parents

Le lendemain, Sascha s'empare des images et les publie sur les réseaux sociaux. Le but, appeler à la vigilance. La publication sur les réseaux sociaux a suscité la réaction de nombreux voisins qui disent avoir eu également leur voiture visitée ces derniers temps. "Plusieurs personnes du voisinage, entre 15 et 20 personnes, se sont signalées", explique notre alerteur.

Depuis toujours, les constructeurs automobiles s'efforcent de rendre leurs véhicules les plus sûrs possibles. Mais, plus les voitures sont protégées, plus les voleurs font preuve d'ingéniosité. Les voitures sans clé de contact - qui démarrent en poussant sur un bouton comme celle de Jérémy - ne sont pas épargnées. Ces voitures font l'objet de "mouse jacking" appelé aussi "vol sans clé" ou encore "key less."

Comment procèdent les voleurs ? Les clés sans contact envoient sans interruption un signal. Ce dernier peut être intercepté à l'aide d'un appareil spécifique. Il est ensuite transmis à un complice muni d'un boîtier à proximité du véhicule. Les données sont transmises à la voiture qui estime être en présence des données originales de la clé. Et voilà, le tour est joué. La voiture peut être démarrée sans aucune effraction. Nous vous en parlions récemment sur RTL info.

Aucune vague observée

Problème, dans le cas de Sascha, à aucun moment le voleur ne semble être intéressé par démarrer le véhicule et le voler. D'ailleurs, la méthode de 'Mouse Jacking' nécessite souvent au moins deux voleurs. Un pour récupérer le signal, l'autre pour démarrer la voiture. Il est fort probable que l'individu longe les voitures côté conducteur uniquement pour vérifier si une portière n'est pas restée ouverte par inadvertance. Joint par nos soins, la zone de police de Seraing-Neupré dit avoir pris connaissance de la vidéo postée sur les réseaux sociaux. Pour autant, elle tempère : "Nous n'avons pas de vague de vols liés à un modus operandi de "Key Less". Il n'y a d'ailleurs pas de chiffre en hausse. Les signalements de ce type de vol suivent leur tram habituel", dit-on, balayant l'hypothèse d'une vague de vol "mouse jacking".

La zone de police précise néanmoins qu'elle portera une attention particulière dans le secteur dans les jours à venir.