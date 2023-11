L'eau en cubi "éco" est plus chère qu'en bouteille: comment expliquer cette différence de prix, quel contenant est le plus écologique?

Bernard est un client régulier de la marque d'eau "Spa". Sa femme ne boit que cette eau et par souci écologique, il achète depuis quelque temps les 'Eco Packs', des cubis de 5 litres, à la place des bouteilles en plastique. Un geste pour l'environnement, mais pas pour son portefeuille.

Bernard nous a contactés via le bouton orange "Alertez nous" pour signaler qu'étrangement, le prix au litre d'un cubi est plus élevé que le prix au litre des bouteilles en plastique, ce qui n'est, par exemple, pas le cas en Espagne. Nous avons donc vérifié auprès de différentes enseignes, et la différence de prix reste presque toujours la même. Pour un cubi de 5 litres, comptez en moyenne 0,85€ le litre, alors qu'un litre d'eau coûte autour des 0,60€ si vous choisissez les bouteilles en plastique d'un litre et demi. Une différence de prix surprenante au vu de la quantité de matière nécessaire à la fabrication des deux contenants. Il faut 65% de plastique en moins pour un Eco Pack de 5 litres par rapport à un même volume de bouteilles en plastique. À titre de comparaison, en Espagne, l'eau Bezoya, vendue en cubi de 8 litres, coûte un petit centime du litre en plus par rapport aux bouteilles en plastique de 1,5 litre.

Spadel: "Le prix est légèrement supérieur" Nous avons donc essayé de savoir à quel prix le groupe Spadel, propriétaire de la marque Spa, vend ses produits à la grande distribution, mais nous n'avons pas obtenu de chiffres précis, simplement une explication assez vague. "Notre prix de vente au litre de l’Eco Pack est quasiment identique à celui des bouteilles en plastique SPA Reine 1,5L. Il est légèrement supérieur afin de garantir un emballage écologique de qualité, notamment le carton qui entoure le cubi". Une phrase qui peut à la fois tout et rien dire. En prenant en compte la marge qu'applique la grande surface, il y aurait donc une différence inférieure à 25 centimes du litre. Suffisant pour être qualifiée de "légèrement supérieure" ? En revanche, si on voit cette différence de prix en pourcentage, cela représente tout de même un écart de 30%, ce qui est bien trop élevé pour être qualifié de la sorte. Les supermarchés ne se mouillent pas

Du côté de la grande distribution, on se défend en disant que ce sont les prix de vente de Spadel qui influencent les prix en magasin. Nous avons donc essayé de savoir à quels prix des enseignes comme Colruyt ou Delhaize se procurent les produits de la marque Spa, mais nous n'en saurons rien. Chaque groupe négocie avec le fournisseur pour avoir les offres les plus avantageuses et ne veut pas fournir ces informations à ses concurrents. Les deux partis se mettent par contre d'accord sur la cause de cette différence de prix: l'emballage en carton. Mais pourquoi la différence en magasin est-elle si grande ? Nous ne sommes hélas pas en mesure de l'objectiver. Il pourrait s'agir d'une stratégie commerciale de la part des supermarchés: c'est probablement un public moins rergardant sur les prix, mais plus sur l'impact environnemental de l'achat, qui est visé. Un public plus aisé qui accepte donc que le prix au litre soit plus élevé. C'est peut-être, également, une question de quantité et de négociation: Colruyt achète des milliers de bouteilles d'un litre de Spa et peut négocier le prix ; il n'achète que quelques centaines d'éco cubis, et a donc moins de pouvoir de négociation. Quel contenant est le plus écologique?

Après cette constatation, on peut naturellement se demander quel contenant est le plus écologique. Pour cela, il faut avant tout différencier deux méthodes de calcul distinctes: l'empreinte carbonne et l'empreinte environnementale. Si la première ne calcule que la quantité de gaz à effet de serre dégagée par une activité, la seconde prend en compte 16 critères définis par la Commission européenne. Pour l'empreinte carbonne, la différence entre les cubis et les bouteilles est assez facile à déceler puisque, comme expliqué ci-dessus, les contenants de 5 ou 10 litres nécessitent beaucoup moins de plastique. Mais qu'en est-il pour les bouteilles en verre ? La production d'une bouteille en verre génère beaucoup de CO2 Nous avons posé la question au groupe Spadel, et leur réponse est sans appel. "L'empreinte carbonne, depuis la production jusqu'au recyclage, d'une bouteille en plastique est meilleure que l'empreinte carbonne d'une bouteille en verre. Le processus de production d'une bouteille en verre génère beaucoup de CO2, son poids est plus élevé, ce qui se répercute sur le transport et le verre nécessite une logistique inversée pour ramener les bouteilles usagées et les nettoyer". En revanche, au regard de l'empreinte environnementale, les bouteilles en verre et en plastique "obtiennent un score assez proche", toujours selon Spadel, mais c'est bien l'Eco Pack qui reçoit la meilleure note.