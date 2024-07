JO-2024: après le grand spectacle, les premières médailles d'or pour la Chine

La Chine a remporté samedi les deux premières médailles d'or des Jeux de Paris, en tir et au plongeon, alors que la nageuse américaine Katie Ledecky entame sa quête pour devenir la femme la plus titrée de l'histoire olympique, au lendemain d'une cérémonie d'ouverture diluvienne et sans précédent.

. Quelle reine pour le 400 m?

Ferenc ISZA

Katie Ledecky, déjà lauréate de dix médailles olympiques, dont sept en or, peut devenir dans la semaine la femme la plus titrée de l'histoire aux JO. Ultra-favorite sur 1.500 m (mardi) et 800 m (vendredi), la nageuse américaine de 27 ans a dominé les séries du 400 m samedi matin, devançant ses grandes rivales, l'Australienne Ariarne Titmus, 23 ans, et la Canadienne Summer McIntosh, pas encore 18 ans.

. Parité contre la montre

Thomas SAMSON

Pour la première fois, hommes et femmes vont emprunter exactement le même parcours (32,4 km) sur le contre-la-montre cycliste. Honneur aux dames pour commencer dès 14h30 avec trois favorites: l'Américaine Chloe Dygert, championne du monde en titre, la Néerlandaise Ellen van Dijk, revenue de maternité, et l'Australienne Grace Brown. Les Françaises Audrey Cordon-Ragot et Juliette Labous guetteront une défaillance des favorites pour se glisser sur le podium.

Les hommes s'élanceront après 16h30, avec comme principaux favoris le Belge Remco Evenepoel, l'Italien Filippo Ganna et le Britannique Josh Tarling. Même si Evenepoel a critiqué l'état de la chaussée, les meilleurs rouleurs pourraient établir des records de vitesse.