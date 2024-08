JO-2024: le volley apporte un peu plus d'or, l'athlétisme tient enfin sa médaille

Partager:

Martin BERNETTI Les volleyeurs ont offert à la France une 15e médaille d'or, permettant d'égaler le record d'Atlanta en 1996, quelques heures avant que Cyréna Samba-Mayela aille enfin chercher sur les haies la médaille, en argent, tant attendue en athlétisme. Les handballeuses, battues en finale par la Norvège, n'ont pas réussi à réaliser le doublé après leur sacre à Tokyo, il y a trois ans.

Une troisième équipe de "sport co", les basketteurs, tenteront de monter sur la plus haute marche du podium en soirée face aux "Avengers" américains (21h30). À vingt-quatre heures de la clôture des Jeux, la France compte donc 59 médailles, dont 15 d'or et pourquoi pas une 16e, puisque Althéa Laurin est qualifiée pour la finale de sa catégorie (+67 kg) en taekwondo disputée en soirée. . Volley: l'histoire est écrite Natalia KOLESNIKOVA Les Bleus, déjà sacrés en 2021, ont écrit une page du volley-ball mondial, en rejoignant les Soviétiques (1964-1968) et les Américains (1984-1988) dans le club fermé des vainqueurs de deux tournois olympiques consécutifs. Au Panthéon du sport collectif à la française, ils égalent les handballeurs, doublement en or (2008, 2012). "On a fait quelque chose de grand", a résumé la star des Bleus, Earvin Ngapeth, après la brillante victoire sur la Pologne (3-0) en finale.

Cette monumentale performance boucle une décennie extraordinaire pour la génération Ngapeth, née en deuxième division mondiale au début des années 2010 et qui s'est imposée comme une des plus grandes équipes de l'histoire de ce sport, en raflant d'abord l'Euro-2015, puis quatre Ligues des nations (2015, 2017, 2022, 2024), avant ses deux ruées vers l'or. . Voilà la médaille ! Quelques minutes après la finale d'un 800 m ultra-rapide dont Gabriel Tual avait pris la sixième place, loin du vainqueur, le Kényan Emmanuel Wanyonyi (1 min 41 sec 19), et du podium, l'ultime chance française en individuel reposait sur Cyréna Samba-Mayela dans le 100 m haies. Non seulement la jeune hurdleuse de 23 ans a été au rendez-vous, mais il s'en est fallu d'un centième pour que la médaille soit d'or. C'est l'Américaine Masai Russell qui monte sur la plus haute marche. Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen a effacé la déception de la perte de son titre dans le 1.500 m (4e) en s'imposant dans le 5.000 m, distance qu'il n'avait pas courue à Tokyo.