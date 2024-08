De Vylder et Van den Bossche 11es du Madison remportée par le Portugal

Lindsay De Vylder et Fabio Van den Bossche ont terminé 11es du Madison (course à l'américaine) des Jeux Olympiques de Paris, samedi, sur le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les Portugais Iuri Leitao et Rui Oliveira ont été titrés au bout du suspense. Les Italiens Simone Consonni et Elia Viviani ont pris l'argent et les Danois Niklas Larsen et Michael Morkov ont décroche le bronze.