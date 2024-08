JO-2024: Titouan Castryck en argent, Léon Marchand à l'eau

Six jours après avoir conduit la délégation française et prononcé le serment des athlètes à la cérémonie d'ouverture au côté de Mélina Robert-Michon, Florent Manaudou, 33 ans, phénomène de longévité dans la natation française, revient pour ses quatrièmes JO sur sa distance fétiche (50 m libre), où il a toujours ramené une médaille: l'or à Londres en 2012 puis l'argent, deux fois, à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021, sans compter la deuxième place avec les relayeurs (4x100 m nage libre) au Brésil.

. Mayer renonce

La marche a ouvert le bal des épreuves d'athlétisme qui animeront la deuxième partie des Jeux. Le titre masculin est revenu à l'Equatorien Brian Daniel Pintado. Les Français Aurélien Quinion, devenu père la nuit précédente, et Gabriel Bordier ont terminé respectivement 9e et 24e.

Chez les dames, le titre est revenu à la Chinoise Yang Jiuta, qui a mis 1h25:54 pour parcourir 20 fois le parcours de 1 km planté entre le Trocadéro et le pont de l'Alma, avec traversée de la Seine.

Rayon athlétisme, Kevin Mayer, seul médaillé français en athlétisme aux JO de Tokyo, a déclaré forfait pour le décathlon, qui débute vendredi. Il n'est pas suffisamment remis de sa récente blessure tendineuse à une cuisse.

. Malonga au tapis

Les Bleus du judo ont déjà décroché sept médailles depuis le début des Jeux (2 argent, 5 bronze), mais aucune en or. En attendant l'entrée en scène de Teddy Riner vendredi, Madeleine Malonga (-78 kg), vice-championne olympique à Tokyo, faisait figure de médaille d'or potentielle, mais elle a été éliminée dès son premier combat. Aurélien Diesse (-100 kg) a lui été sorti au deuxième tour.

. Simone Biles pour le doublé

Antonin THUILLIER

Deux jours après le titre de la compétition par équipes, la superstar américaine Simone Biles revient sur les tapis pour une deuxième médaille avec le concours général individuel, dont elle détient un titre olympique (2016) et six titres mondiaux. Elle pourra encore enrichir sa collection avec trois finales (sur 4) par agrès (samedi et lundi): saut, poutre et sol. Mais son staff a spécifié à la presse qu'il laissait à Biles le choix de s'aligner ou non, pour lui éviter toute pression.

. Les handballeuses caracolent

Les Bleues du hand, déjà qualifiées pour les quarts de finale, ont verrouillé aisément la première place de la poule B en battant l'Angola (38-24). Les basketteuses, larges vainqueurs de l'Angola (75-54) accèdent elles aussi aux quarts.

En revanche, les Bleus du water polo ont été battus par l'Australie 9-8, une deuxième défaite en trois matches qui complique la route vers la phase finale.