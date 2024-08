"Il a déraillé": plusieurs personnes sont restées coincées dans une attraction de Walibi

Le Flash Back, une des attractions mythiques du parc wavrien a réservé une petite frayeur à quelques visiteurs ce jeudi. Une des roues du "bateau" posé en réalité sur des rails est sortie de sa trajectoire. Dès lors, le wagon ne pouvait plus avancer et un autre est venu le cogner.

Le porte-parole du parc, contacté par nos confrères de Sudinfo, explique que les raisons de ce déraillement sont encore inconnues. Six personnes sont restées bloquées pendant 45 minutes et l'attraction a été fermée plus d'une heure.

Il précise également que c'est "la première fois que ça arrive" et que "tout le monde va bien, il n'y a pas de blessé".