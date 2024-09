Sept candidats dont Sebastian Coe pour succéder à Thomas Bach au CIO

Sept candidats, dont l'ancien champion olympique britannique Sebastian Coe et le Français David Lappartient, brigueront en mars 2025 la succession de l'Allemand Thomas Bach à la tête du Comité international olympique, a annoncé lundi le CIO.

Ses positions sans concession, dont le bannissement pur et simple des athlètes russes depuis le début de la guerre en Ukraine, tranchent aussi avec le souci de consensus de Thomas Bach, qui les avait réintégrés sous bannière neutre à la demande d'une partie du monde olympique.

A 64 ans, l'Espagnol n'a pas de passé d'athlète mais est pour la deuxième fois vice-président du CIO (2016-2020 et depuis 2022), et suit de près les questions marketing et les JO d'hiver.

. Kirsty Coventry, l'étoile montante

Ancienne nageuse de 41 ans, la Zimbabwéenne Kirsty Coventry affiche un palmarès olympique impressionnant - 7 médailles dont 2 en or en 5 éditions -, une expérience gouvernementale (ministre des Sports), ainsi qu'une ascension fulgurante au sein de l'instance de Lausanne: entrée en 2013, elle a présidé la commission des athlètes, siège depuis 2018 à la commission exécutive, s'est intéressée aux questions de finance et de solidarité olympique, et dirige la commission de coordination des JO-2032 de Brisbane.

. David Lappartient, l'outsider

Fabrice COFFRINI

David Lappartient, qui a pris la tête du comité olympique français (CNOSF) en pleine crise en juin 2023, est aussi président de l'Union cycliste internationale (UCI) depuis 2017. Au CIO, il préside la commission de l'e-sport. Il a aussi été l'artisan de la candidature des Alpes françaises pour les JO d'hiver de 2030. Mais contrairement à Thomas Bach, il n'est pas olympien, ni même ancien sportif de haut niveau.