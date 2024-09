A la frontière allemande, contrôles renforcés mais pas de perturbations

La frontière entre la France et l'Allemagne est particulièrement ouverte en temps normal dans la capitale alsacienne, où une ligne de tram traverse le Rhin et dessert la ville allemande de Kehl, juste en face. Nombre de travailleurs frontaliers empruntent au quotidien les transports en commun pour traverser la frontière, dans les deux sens, quand ils n'utilisent pas tout simplement leur vélo.

Les autocars et les camionnettes sont particulièrement visés par les autorités et les policiers ont contrôlé par exemple les passagers d'un Flixbus et d'un autocar BlaBlaCar.

Mais pas de bouchons sur le Pont de l'Europe qui traverse le Rhin, principal point de passage entre Strasbourg et Kehl, ville où nombre d'Alsaciens vont également faire leurs courses pour bénéficier de prix intéressants sur certaines denrées.

Et même volonté de la part de la Bundespolizei de ne pas entraver la fluidité des transports en commun pour les contrôles dans les tramways ou les trains régionaux: "Si un contrôle prend trop de temps et que la cadence est affectée, alors nos collègues montent dans les trains et y effectuent le contrôle (alors que les trains ont quitté la gare et poursuivent leur trajet, NDLR). C'est vraiment important pour maintenir la fluidité du trafic pendulaire, du trafic voyageurs et du trafic ferroviaire", reprend le porte-parole de la police.