"J'ai voulu l'immatriculer et on m'a dit non": pour les motos revendues ou accidentées, le contrôle technique est désormais obligatoire

C'est une nouveauté depuis le premier janvier: le contrôle technique est obligatoire pour les motos lors de la revente à un particulier ou après un accident. Un changement pour les propriétaires mais aussi pour les inspecteurs du contrôle technique.

C’est la première fois que Grégory, mordu de moto, doit passer au contrôle technique le véhicule qu’il vient d’acheter. "Je l’ai acheté le 30 décembre et quand j’ai voulu donner les informations pour l’immatriculer comme on faisait avant, on m’a dit ‘Non, le contrôle technique est obligatoire’", décrit-il au micro de RTL INFO.

50 minutes de contrôles

Actuellement, 5 stations sur 25 en Wallonie et à Bruxelles sont équipées pour accueillir les deux roues. Pneu, pot d’échappement, phares, les contrôles durent environ 20 minutes pour un coût d’une cinquantaine d’euros.

Didier Marcours est inspecteur et évidemment motard. Il explique devoir vérifier "tout ce qui est soudures de cadre, freinage, jeu dans les canons, jeu dans la direction…".

En Belgique, le nombre de motards a augmenté de 70% en 10 ans. Et ce contrôle technique s’adresse aux véhicules revendus ou accidentés. Philippe Nellissen est directeur technique adjoint du groupe Autosécurité. Il explique que, déjà dès "la première journée, il y a on a une station où on a fait 5 contrôles, et sur les 5 il y avait 4 cartes rouges…". Une nouveauté nécessaire pour la sécurité de tous. 15 000 motos devraient être ainsi contrôlées chaque année.