De plus en plus de pensionnés prennent un flexi-job: un secteur étonnant embauche énormément sous ce type de contrat

Les personnes actives après l'âge légal de leur pension sont de plus en plus nombreuses à prendre un flexi-job. Alors que les plus de 64 ans ne représentent que 2% des travailleurs actifs, ils comptent pour près d'un cinquième des flexi-jobbers. "Et leur part continue d'augmenter très fortement, de pas moins de 28% entre 2023 et 2024", indique mercredi Acerta.

Le spécialiste RH s'est principalement intéressé aux neuf derniers secteurs ouverts aux flexi-jobs, depuis le 1er janvier dernier. Sur base des données de 20.000 entreprises, Acerta relève les tendances de ces premiers mois. Parmi les nouvelles possibilités, le secteur des pompes funèbres est de loin celui à engager le plus de personnes sous ce type de contrats, avec 15% des collaborateurs exerçant un flexi-job. Viennent ensuite les secteurs du transport (4,3%) et des attractions touristiques (2,9%).