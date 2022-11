16 degrés dans les rayons: à la Louvière, un supermarché coupe le chauffage pour faire des économies

A La Louvière, le gérant d’un supermarché a pris une décision pour cet automne: couper le chauffage. Dans les allées, désormais, on compte 16 degrés au lieu de 19 habituels.

"Chacun doit faire attention tant sur sa consommation énergique électrique que sur sa consommation au niveau du chauffage", estime Xavier. Le gérant de la grande surface sent déjà la différence: "L’économie est substantielle puisqu’on a actuellement un acompte en gaz de quasiment 5000 euros par mois, ce qui fait quand même une réduction de 50000 euros de charge, c’est énorme pour un supermarché", affirme-t-il. Pour Xavier, le thermostat à zéro restera une réalité tant que les grands froids ne seront pas arrivés.





Pour les employés, les tâches dans le magasin se font donc en polaire. "C’est acceptable du moment qu’il ne fait pas trop froid", affirme un salarié. Pour d’autres qui occupent des postes plus statiques, comme les hôtes de caisse, un chauffage d’appoint à tout de même été installé. "Je comprends la démarche avec l’augmentation des prix de l’énergie… Même chez moi je n’allume pas le chauffage", avoue-t-elle, sans sourciller.





Outre les économises, cette mesure possède des avantages non négligeables: "Cela permet de maintenir une température agréable et pas trop chaude pour maintenir la fraîcheur de nos fruits", conclue Xavier, le gérant.

"Pour faire les courses, ce n'est pas gênant"

Au niveau de la clientèle, dans une très large majorité, la compréhension est également de mise. "Il fait plus froid dehors, donc on s’habille déjà en conséquence", note une cliente tandis qu’un autre usager concède que "pour faire les courses, ce n’est pas gênant". Mais d’autres restent sur la réserve: "ça me dérange, avant ce n’était pas comme ça", se désole une habituée. "Maintenant on est obligé de faire vite pour sortir parce qu’il fait froid partout." Plus que quelques semaines à tenir avant le retour du chauffage.