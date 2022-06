60% des Belges préfèrent rouler de nuit pour partir en vacances: 6 conseils pour limiter les risques (vidéo)

Le grand départ des vacances approche et certains partiront même ce week-end. En Belgique, 60% des voyageurs qui planifient un long trajet préfèrent faire la route de nuit. Mais si cette pratique comporte des avantages, elle comporte aussi des risques.

1 Bien se reposer quelques jours avant le départ

"Le risque, c’est évidemment de lutter perpétuellement contre la fatigue au volant", indique Benoit Godard, Porte-parole de Vias, institut de recherche sur la sécurité routière à Bruxelles. Il préconise de bonnes nuits et du repos quelques jours avant le départ.

2 Bien s’organiser avant de partir

Si Christelle et Laurent partent tous les ans au même endroit depuis de nombreuses années, cela ne les empêche pas de bien préparer pauses et répartition des tâches à l’avance. "On peut manger un bout là puis moi je reprends le volant à partir de là", planifient-ils avant le départ. C'est un bon réflexe à adopter selon Vias.

3 S’arrêter toutes les deux heures

Ces stops sont des étapes importantes pour éviter la fatigue. "Le Belge s’arrête en moyenne toutes les trois heures, c’est trop", souligne Benoit Godart.

4 Bien faire attention aux derniers kilomètres

Selon l’institut Vias, beaucoup d’accidents sur ces trajets surviennent pendant les 100 derniers kilomètres, certains automobilises préférant faire l’impasse sur une dernière halte pour arriver plus vite sur le lieu de vacances. "Il y a une dizaine d’années, on ne s’arrêtait pas mais on s’est rendu compte que c’était une erreur, le soleil commence à se lever mais c’est la halte la plus importante", confirme Christelle la vacancière. L’institut Vias recommande également de ne pas se fixer d’heure d’arrivée.

5 Vérifier l’état général de la voiture

Beaucoup d’accidents sur la route sont dus à des pneus sous-gonflés, vérifiez bien la pression avant de démarrer.

6 Prévoir de quoi occuper les enfants

Pour les familles, n’oubliez pas des jeux pour divertir les enfants.