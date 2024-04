Convoquées pour la "6e ou 7e fois", Diane et Véronique en ont marre d'être assesseures pour les élections: ont-elles le droit de refuser?

Pour le scrutin de juin, comme lors de chaque élection, le bon fonctionnement des bureaux de vote et du dépouillement des votes sera assuré par des assesseurs. Les lettres de convocation ont commencé à être envoyées ; et certains ne sont vraiment pas contents. C'est le cas de Diane, prénom d'emprunt, qui estime être "prise en otage".

Les élections du 9 juin prochain approchent à grands pas. Dans un mois et demi, nous irons aux urnes pour élire nos représentants régionaux, fédéraux et européens. Avant de remettre le couvert le 13 octobre pour les élections communales et provinciales.

"À chaque élection, je reçois régulièrement ces convocations. J’estime que j'ai fait mon devoir de citoyen et que je ne dois pas le faire à chaque élection. Je travaille toute la semaine, j'ai aussi envie d'avoir mon dimanche de libre. C'est le seul jour où je peux avoir une période de liberté", peste-t-elle.

Même son de cloche chez Véronique, qui vient d'être convoquée pour "la sixième ou septième fois". "C’est quand même un engagement, on prend une partie de son dimanche. En fonction de la manière dont ça se passe, on sait qu’on peut partir plus tard que prévu".

Deux types de convocations ont été envoyées : l'une pour être assesseur au bureau de vote et l'autre pour venir dépouiller les bulletins. Dans le premier cas, l'horaire est plus matinal, les bureaux fermant leurs portes à 14h. Pour le dépouillement, c'est plus aléatoire.