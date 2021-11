Biden nommera le prochain président de la Fed dans "environ quatre jours"

(Belga) Le président américain Joe Biden annoncera d'ici la fin de la semaine s'il reconduit ou non Jerome Powell au poste de président de la Banque centrale américaine (Fed).

Cette décision très attendue sera annoncée "dans environ quatre jours", a déclaré mardi le président américain à des journalistes lors d'un déplacement dans l'État du New Hampshire. Nommé comme gouverneur par l'ancien président Barack Obama avant d'être promu président par Donald Trump, Jerome Powell achèvera en février son mandat de quatre ans à la tête de la puissante Réserve fédérale. Joe Biden a le choix entre lui offrir un second mandat, ou nommer quelqu'un d'autre. Mais il reviendra ensuite au Sénat de voter pour confirmer ou non la nomination présidentielle. Alors que le parti démocrate est divisé sur le plan de réformes sociales et environnementales voulu par Joe Biden, le choix du président de la Fed est particulièrement délicat. En effet, si le président démocrate choisit de renommer Jerome Powell, sa confirmation au Sénat est quasiment assurée au risque cependant de froisser l'aile gauche de son parti, qui a appelé à ne pas le renommer. Joe Biden pourrait alors choisir Lael Brainard, la seule gouverneure démocrate de la Fed. Sa nomination pourrait alors être bloquée au Sénat. (Belga)