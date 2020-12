Coronavirus: 16 personnes ont été licenciées chez Brussels Airport à la suite de la crise

Seize personnes ont été licenciées pour des raisons économiques chez Brussels Airport Company, la société exploitant l'aéroport de Zaventem, à la suite de la crise du coronavirus, indique cette entreprise vendredi. Une mesure nécessaire pour en assurer le futur, ajoute-t-elle. Des discussions sont encore en cours avec les syndicats sur d'autres mesures.



Mercredi, on avait appris que l'exploitant de l'aéroport, qui emploie quelque 900 personnes, travaillait à un plan d'économies. Des licenciements n'étaient pas exclus, avaient alors prévenu les syndicats. Des licenciements qui ont finalement déjà eu lieu. Brussels Airport Company évoque "l'ampleur de la crise", avec des conséquences sur son trafic de passagers (de -90%) et sa fréquentation très importantes. Elle a dès lors décidé de mettre un terme à certaines fonctions "avec peu ou pas d'activité" pour le moment. Les licenciements pour raisons économiques n'ont ainsi pas pu être évités pour un nombre limité de collègues dans différents services, explique l'entreprise. Les 16 personnes concernées seront accompagnées via outplacement pour retrouver un nouvel emploi. "Ce ne sont pas des décisions faciles mais elles sont nécessaires pour assurer le futur de l'entreprise. En outre, des discussions sont encore en cours avec nos partenaires sociaux sur d'autres mesures. Nous donnons la priorité à la concertation sociale et à la communication vers nos employés", commente l'exploitant de l'aéroport. Des discussions sont toujours en cours avec les syndicats sur d'autres mesures d'économie, comme le départ volontaire et la prépension. Le secteur aéronautique est touché de plein fouet par la crise du coronavirus. Une bonne partie des frais fixes, comme ceux pour les pompiers, ne peuvent être rabotés. Des efforts de réductions de coût sont menés ailleurs. La collaboration avec une centaine de consultants externes a notamment été interrompue.

