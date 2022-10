NewB : le fonds de garantie ne devrait pas intervenir

(Belga) "Il n'est, à ce stade, pas nécessaire que le fonds de garantie intervienne" pour les personnes qui ont investi dans NewB, a indiqué jeudi à la Chambre le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) en réponse à une question du député Mathieu Bihet (MR).

NewB n'est pas parvenu à lever les 40 millions d'euros exigés par la Banque nationale à la date du 30 septembre pour poursuivre ses activités, a-t-elle indiqué mercredi. La banque "éthique" réunira une assemblée générale de ses coopérateurs dans la première moitié du mois de décembre. Celle-ci entérinera soit la fin de NewB, soit la poursuite des activités. Des scénarios qui sont à l'étude avec la BNB. La banque ne fera pas faillite et l'épargne de ses 20 000 clients est en sécurité, assure-t-elle. Forte de 37 060 signatures récoltées et du soutien de 110 organisations, NewB espère toujours un soutien des gouvernements wallon et bruxellois. Dans sa communication, NewB affirme également que la banque est "loin d'être insolvable" et rassure les 20 000 clients de la banque en leur disant qu'elle dispose de suffisamment de liquidités pour rembourser l'argent en cas de dissolution. Interrogé à la Chambre, Vincent Van Peteghem a confirmé qu'une intervention du fonds de garantie n'était pas à l'ordre du jour, ajoutant ne pas avoir de compétence sur la supervision prudentielle opérée par la BNB. "L'État (fédéral) n'a pas investi dans NewB", a-t-il encore indiqué. (Belga)