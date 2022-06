Nous avons soumis la facture de vidange d'huile à 285€ de Roberto à un garagiste indépendant: qu'en pense-t-il?

Pour vérifier si Roberto a payé le juste prix (voir son témoignage complet), nous avons rendez-vous chez Enzo, garagiste indépendant à Koekelberg.

Sur les 285€ payés par notre témoin, il y a 54€ de main d'œuvre pour 40 minutes de travail. Mais combien de temps ça prend de faire une vidange ? "En un quart d'heure, on fait une vidange", nous assure-t-il. Mais il n'y a rien à redire sur le prix de la main d'œuvre. "C'est tout à fait normal, tout dépend du véhicule et de sa catégorie". Donc 70€ de l'heure, ça n'est pas trop cher ? "Non, c'est tout à fait correct".

La suite, ça dépend du type de moteur et de sa puissance. Pour Roberto, il fallait vidanger 6 litres, facturés à pratiquement 22€ le litre. "En général, ça varie entre 17 et 18€, grand maximum", estime Enzo. "A part dans les grandes enseignes, où là c'est un peu plus cher" (et c'était effectivement une grande enseigne, à savoir une concession VW).

A lors au final, quel est l'avis de ce garagiste indépendant pour la facture de Roberto de 285€ qui comprenait donc l'huile et la main d'œuvre, mais aussi le filtre à particule. "C'est raisonnable", conclut-il. "Mais il y a moyen de trouver moins cher, dans des plus petites entreprises".





Logique: plus le garage est grand, plus il a des frais de fonctionnement élevés. Et même chez les indépendants, tous les postes ont augmenté: difficile, dès lors, de garder des prix bas. "Je suis étonnée quand je vois le prix des pièces arriver. J'ai l'impression que ce sont des bijoux", nous confie Giovanna, qui travaille avec Enzo. "Pour une personne seule avec enfants, c'est se serrer la gorge (que de posséder et entretenir une voiture), c'est un budget… Il faut faire des sacrifices, ou prendre le métro…".

Entretenir une voiture est donc devenu un luxe, et les prix ne sont pas près de baisser.