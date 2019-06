Vous vous apprêtez à prendre une assurance-voyage? Voici les nouveautés... et les pièges à éviter

De nombreux Belges s’apprêtent à partir en voyage et certains comptent souscrire à une assurance. Dans ce marché qui progresse de 5 % par an, une start-up vient de lancer un produit très compétitif grâce à son expertise dans le e-commerce. L’occasion de cibler aussi des voyageurs grâce aux réseaux sociaux, et de bousculer un secteur où la transparence des contrats n’est pas toujours évidente.

Qover, une start-up bruxelloise, a 3 ans et présente dans 8 pays. Cette société est un laboratoire du commerce sur internet. Après l’immobilier ou les services de livraison, elle compte bousculer les habitudes dans le secteur des assurances voyages pour les particuliers. Objectif : une couverture complète au meilleur prix. "Parce que nous sommes digitaux à 100%, nous avons digitalisé l'ensemble des processus et des opérations de notre produit. Aussi, nous sommes en direct, donc nous ne devons pas payer une commission à des distributeurs", explique Quentin Colmant, coofondateur de Qover.





40 euros moins cher sur un an

Résultat : face à des grands noms de l’assurance, le produit proposé est parfois 40 euros moins cher sur un an pour les mêmes prestations. La "start-up", financée par du capital-risque, trouve ses clients à travers les réseaux sociaux. "L'idée, c'était de se focaliser sur le personnage urbain, nouvelle génération, qui utilise beaucoup les réseaux sociaux, qui aime faire de belles photos, et en fait, Instagram est un canal extraordinaire pour la distribution d'un produit d'assurance-voyage, parce que par définition, Instagram, ce sont de belles photos, et les voyages, ça fait rêver", ajoute le cofondateur.





Attention à ne pas payer deux fois pour le même service

Les assurances-voyage connaissent une croissance de 5 % par an en Belgique. Un marché où les contrats peuvent être difficiles à comparer. Attention donc à bien vérifier les exclusions et ne pas s’assurer deux fois pour le même service. "Votre assurance obligatoire auto va vous accompagner dans vos déplacements à l'étranger, vous serez en règle d'assurance dans tous les pays mentionnés sur la carte verte, l'assurance familiale, même chose, le plus souvent dans le monde entier, l'assurance hospitalisation également, et puis, il y a des besoins à passer en revue, et on peut prendre des assurances plus ou moins à la carte", détaille Wauthier Robyns, porte-parole d'Assuralia (Union professionnelle des entreprises d'assurance)

Interrogée sur l’apparition du produit de la start-up, Test Achat considère que l’offre est très concurrentielle. Une façon de pousser le secteur à améliorer ses services et ses prix.