Wall Street hésite dans un marché nerveux et volatile

(Belga) Wall Street a clôturé en ordre dispersé jeudi, réagissant nerveusement à des informations contradictoires sur la guerre commerciale sino-américaine et à des indicateurs mitigés sur la santé de l'économie des Etats-Unis.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,39%, à 25.579,39 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a cédé 0,09%, à 7.766,62 points. L'indice élargi S&P 500 a pris 0,25%, à 2.847,60 points. La Bourse de New York, affectée par des signes précurseurs de récession, avait connu une dégringolade mercredi. Le Dow Jones avait notamment connu sa plus lourde chute de l'année. La séance de jeudi a été marquée par de multiples changements de tendance, les principaux indices alternant entre le vert et le rouge. Un court vent de panique a même saisi les investisseurs en début d'après-midi quand le taux d'intérêt sur le bon du Trésor américain à 30 ans, qui n'était jamais descendu en-dessous de 2%, est tombé à 1,91%. Il s'établissait à 1,95% vers 20h20 GMT (22h20 HB). Jeudi, les acteurs du marché peinaient à interpréter les derniers développements de la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine. Pékin a certes menacé Washington de "mesures de représailles" si les Etats-Unis mettaient à exécution des droits de douane punitifs supplémentaires sur des produits made in China. Mais un porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a également appelé à trouver un compromis. Les investisseurs ont également eu du mal à interpréter des données sur l'économie des Etats-Unis publiées jeudi. Les ventes au détail ont fait un bond en juillet, dépassant les attentes des analystes, et la productivité a enregistré une progression plus soutenue que prévu au 2e trimestre. En revanche, la production industrielle a reculé de 0,2% en juillet par rapport à juin, décevant les attentes des analystes, selon les chiffres de la Réserve fédérale (Fed). (Belga)