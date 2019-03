Attentat au Musée juif: "Cela reste un jury d'honnêtes gens"

"Même si nous ne sommes pas d'accord avec la décision en tant que telle, nous n'avons aucune critique à formuler envers le jury, qui est souverain. Il convient de respecter les décisions", a commenté jeudi soir Me Courtoy, l'avocat de Mehdi Nemmouche, reconnu coupable par la cour d'assises de Bruxelles d'un assassinat à caractère terroriste au Musée juif de Belgique.





"Il y a, dans le verdict, des éléments avec lesquels nous sommes en désaccord fondamental sur les faits mais cela reste un jury d'honnêtes gens", a-t-il ajouté.Les débats sur la peine interviendront lundi. "Un débat particulièrement important", souligne Me Sébastien Courtoy. "A l'issue de celui-ci, nous pourrons faire un commentaire puisque qu'il n'y a encore rien de fondamentalement précis qui a été décidé en termes de peine."Sans dévoiler "les confidences" de son client à l'issue du verdict, son conseil a déclaré que Mehdi Nemmouche est quelqu'un "qui sait encaisser un coup".Quant à un éventuel recours en Cassation, le pénaliste a indiqué qu'il comptait "respecter la décision du jury". Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer ont été déclarés jeudi soir co-auteurs de l'attentat commis au Musée juif de Belgique le 24 mai 2014.