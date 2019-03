Attentat au Musée juif de Belgique - Une peine "juste et proportionnelle", selon l'avocat de la famille Riva

(Belga) La réclusion à perpétuité prononcée par la cour d'assises de Bruxelles à l'encontre de Mehdi Nemmouche, auteur de l'attentat au Musée juif de Belgique en mai 2014, constitue un verdict "juste et proportionnel", a réagi l'avocat de la famille Riva à la fin du procès dans la nuit de lundi à mardi. Selon l'avocat, le jury n'a pas fait preuve de vengeance mais "a eu l'impression qu'on avait joué avec lui".

L'avocat de la famille de deux des quatre victimes de l'attentat à caractère terroriste juge "essentiel" que la cour n'ait retenu aucune circonstance atténuante en faveur de Mehdi Nemmouche, condamné à perpétuité. "Par rapport aux victimes, le jury reprend très clairement dans sa motivation le fait qu'il n'y a eu aucune prise de conscience du mal qui avait été fait." L'auteur matériel des faits n'a exprimé aucun regret ou remords, a-t-il souligné à l'issue du prononcé de la peine. Nacer Bendrer, co-auteur de l'attentat et condamné à 15 ans de prison, a lui justement bénéficié d'une condamnation "plus légère" en raison des regrets exprimés durant le procès, d'après Me Bodson. (Belga)