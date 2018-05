Cauchemar pour une mère et ses enfants à Herzele: un jeune voleur armé les force à monter dans leur voiture pour retirer de l'argent à la banque (vidéo)

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Flandre orientale.

Le samedi 16 décembre 2017 vers 17h00, à Herzele, des caméras de surveillance enregistrent les images de trois hommes qui s’introduisent dans la propriété d’une maison privée. Après un instant, ils ouvrent la porte arrière et pénètrent dans l’habitation. Un peu plus tard, la propriétaire et ses deux jeunes enfants arrivent en voiture dans l’allée. Ils entrent également dans leur habitation par la porte arrière.



Très rapidement, deux des trois auteurs prennent la fuite. Mais le troisième reste. Il menace la mère de famille avec une arme à feu. Il exige de l’argent et des bijoux. Mais ce n’est visiblement pas assez. Il contraint la femme et les deux enfants à retourner à la voiture et à s’y installer. Puis ils prennent la route en direction de Bruxelles.



En chemin, la conductrice est forcée de s’arrêter à Haaltert pour y effectuer un retrait d’argent. Finalement, contrairement à ses exigences initiales d’être conduit à la gare de l’Ouest, puis à la chaussée de Ninove à Molenbeek, il descendra de la voiture vers 18h15 à Bruxelles, avenue de la Reine, à proximité de l'arrêt de bus "Jules de Trooz".





Description des suspects



Les auteurs sont tous trois âgés de 18 à 25 ans, sont d’origine étrangère et de corpulence mince.



L'enquête a démontré que les trois auteurs sont venus en train à partir de Bruxelles.



Le premier suspect a le visage rond et portait un sac à dos bleu de marque "Nike". Il portait un pull gris à capuche, une veste grise à capuche, un pantalon training bleu avec un écusson sur la poche droite et des chaussures de sport noires.



Le second portait un petit sac gris en bandoulière. Il a des sourcils sombres et continus. Il portait une veste bleue à capuche, un pantalon de training bleu avec des lignes blanches sur les côtés et des chaussures de sport noires.



Le troisième a le visage rond. Il portait une veste noire à capuche, un pantalon noir et des chaussures bordeaux.





Contacter la police



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.



Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.



Lien vers l'avis de recherche de la police.