Course-poursuite à Mouscron et arrestation en France

(Belga) À la suite d'un cambriolage opéré dimanche à Mouscron, la police locale a poursuivi la voiture des voleurs. Ayant passé la frontière, les individus ont été interpellés en France. Des mandats d'arrêts européens ont été lancés à leur encontre, a-t-on appris dimanche auprès du parquet de Tournai-Mons.

La zone de police de Mouscron a été avertie dimanche, très tôt dans la matinée, d'un vol dans un night-shop. Les forces de l'ordre ont été alertées à la suite du déclenchement de l'alarme. Arrivés sur les lieux, les policiers ont découvert quatre individus qui ont immédiatement pris la fuite à bord d'un véhicule. Une course-poursuite s'est alors engagée. Les fuyards ont finalement réussi à passer la proche frontière franco-belge. Informée des faits, la police nationale française a pris le relais et a interpellé les voleurs dans la région de Lille. Il s'agit de quatre réfugiés afghans. Dans le véhicule des Afghans, on a retrouvé une cagoule mais aucune arme. Le cambriolage ayant été commis en Belgique, des mandats d'arrêts européens ont été décernés à leur encontre. En ce qui concerne le préjudice, plusieurs fardes de cigarettes ont été emportées pour un montant de plusieurs milliers d'euros. Dans le night-shop, d'autres sacs remplis de tabac et prêts à être emportés ont également été retrouvés par les policiers. (Belga)