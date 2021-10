Courtrai: une trentenaire déférée pour tentative d'assassinat sur une femme de 65 ans

(Belga) Une femme âgée de 65 ans a été a été grièvement blessée vendredi soir lors d'une bagarre dans un appartement, dans les environs de la gare de Courtrai. Six personnes ont été interpellées mais deux ont finalement été entendues comme témoins, a indiqué samedi le parquet. Une trentenaire originaire d'Ypres a été déférée pour tentative d'assassinat. Les jours de la victime sont toujours en danger.

Les secours ont été appelés vendredi vers 21h00 pour un incident dans un appartement. À leur arrivée, la victime était dans un état grave et a été emmenée à l'hôpital. "L'agression a été commise par une femme âgée d'une trentaine d'années et originaire d'Ypres", a précisé le parquet. Cette femme a été présentée à un juge d'instruction pour tentative d'assassinat et vol. Les trois autres suspects, le frère de la principale suspecte qui habite lui-même l'immeuble où vit la victime, un jeune homme de 18 ans et une jeune femme de 21 ans, ont été déférés pour abstention coupable. (Belga)