Dave De Kock a déjà été condamné à 10 ans de prison pour la mort de Miguel, l'enfant de son ex-compagne: abasourdie, Sandra témoigne

Le parquet de Flandre orientale l'a annoncé hier soir: Dean, le petit garçon de 4 ans porté disparu depuis plusieurs jours, a été retrouvé mort aux Pays Bas, peu après l'arrestation de son ravisseur présumé : Dave De Kock.

L'homme de 34 ans se serait disputé avec sa compagne et serait parti avec l'enfant de celle-ci, affirmant qu'il l'emmenait chez ses grands-parents. Mais il ne l'a jamais déposé et le petit garçon a été retrouvé mort.

Pour Sandra Verbeek, l'ex-compagne de Dave De Kock, il n'aurait jamais dû être libéré, déjà condamné pour la mort de son petit garçon : Miguel, 2 ans, en 2010.

En 2008, Dave rencontre Sandra, une jeune femme fragile psychologiquement, originaire de Ravels (province d'Anvers) et maman d'un enfant de 2 ans. En confiance avec Dave, elle laisse son petit ami s'occuper de Miguel en son absence. Mais il se montre violent avec l'enfant et prétexte des "accidents" lorsqu'elle découvre les bleus de son petit garçon. Un jour, les violences lui seront fatales. Dave jette l'enfant par terre à la sortie du bain. Il sombre dans le coma et ne se réveillera jamais. Dave De Kock est condamné à 10 ans de prison pour les faits et finit de purger sa peine en 2018. Sandra est quant à elle condamnée à 2 ans de prison pour négligence.

"C'est terrible"

Interviewée par Het Laatste Nieuws à propos de l'arrestation, hier, de son ex, Sandra Verbeek tombe des nues : "C'est terrible. J'avais espéré qu'une telle chose ne se reproduirait plus jamais, mais il n'a pas encore retenu la leçon", confie-t-elle à nos confrères flamands.

Le père du petit Miguel est lui aussi abasourdi : "La première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai entendu ça : 'Ce n'est pas vrai, comment cela a-t-il pu encore arriver ?'", confie Mike Van Kriekinge.

Je ne réalisais pas de quoi il était capable

Sandra, aujourd'hui âgée de 35 ans, n'avait à l'époque pas vu venir cet accès de violence. "Quand nous étions en couple, je ne réalisais pas de quoi il était capable. Je n'ai appris qu'au tribunal ce qui était arrivé à mon enfant", raconte-t-elle. À l'époque, il tenait pour responsable de son comportement la drogue qu'il consommait.

En 2010, Dave De Kock a été condamné à 10 ans de prison pour traitements inhumains ayant entraîné la mort. Lors du procès, les psychiatres du tribunal l'ont décrit comme "un psychopathe au tempérament sadique", relate HLN.

Depuis 2008, elle n'a plus eu aucun contact avec Dave De Kock, persuadée qu'il changerait après tout ça : "Je ne comprends pas comment cela peut se reproduire. Les psychiatres ont brossé un tableau clair de lui à l'époque. Comment peut-il à nouveau avoir accès à un enfant ?", se demande-t-elle aujourd'hui.

Un questionnement que partage le papa de Miguel : "Ce n'est pas parce qu'il a purgé sa peine qu'il peut redevenir un oiseau libre. Il aurait dû être condamné à perpétuité. Un meurtre est un meurtre, de quelque manière que ce soit", assène-t-il.