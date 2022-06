Découverte d'un corps sur les voies: le trafic des trains suspendu entre Mons et Saint-Ghislain

Le trafic ferroviaire était à l'arrêt, depuis 05h30 jeudi, entre Mons et Saint-Ghislain après la découverte d'un corps sur les voies, a indiqué à l'aube le gestionnaire de l'infrastructure, Infrabel.



"Le corps a été découvert à la sortie de la gare de Saint-Ghislain en direction de Mons. On ignore les circonstances du décès", a précisé à Belga une porte-parole d'Infrabel. Les services de secours devaient arriver sur place. Trois trains sont actuellement bloqués. Un service de navettes de bus va être mis en place entre Mons et Saint-Ghislain dans les deux sens.