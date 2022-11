Drame au Rallye du Condroz: "C'était un véritable rayon de soleil", témoigne la maman de Margaux

Deux adolescents ont été tués dimanche, fauchés par une voiture sortie de la route lors d'un rallye automobile près de Wanze, une commune située entre Namur et Liège en Belgique, selon les organisateurs.

Les deux victimes, une jeune fille de 16 ans et un jeune homme de 18 ans, ont été tuées par une voiture qui, selon le site des organisateurs du rallye de Condroz-Huy, "est sortie de la route et a heurté un petit parapet avant de se mettre sur le flanc, en heurtant un groupe de spectateurs qui se trouvaient dans une zone interdite au public".

Les deux victimes sont décédées sur le coup. On en sait plus sur leurs identités. Il s'agissait d'un jeune couple Romain et Margaux.

Margaux était la fille que je rêvais d’avoir

Dévastée, la maman de Margaux, qui était étudiante au collège Sainte-Croix à Hannut, a livré un homme poignant à sa fille.

"C’était un véritable rayon de soleil. Elle était pétillante, très volontaire et optimiste. Margaux était la fille que je rêvais d’avoir et que j’ai finalement eue avant qu’elle me soit retirée. Je ne sais pas comment je vais faire maintenant. Margaux me dirait ‘ne t’inquiète pas maman, ça va aller’", confie-t-elle.

Les parents de Margaux étaient de véritables passionnés de rallye. "On a transmis cette passion, qui s’est avérée dévastatrice, à notre fille et à son copain. Pour nous, c’est tellement insoutenable qu’on a fait venir quelqu’un chez nous pour reprendre notre voiture de rallye. C’est la première chose qu’on a fait disparaître. On ne veut plus en entendre parler."

La maman conclut en disant que "la police a dit qu’ils n’avaient absolument rien fait de mal. Ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce qui a été super dur pour nous, c’est qu’on a dû attendre 4h pour approcher notre fille. Romain a été super jusqu’au bout car il s’est mis devant ma fille pour la protéger. C’est la première fois que Margaux allait voir un rallye sans nous. Margaux et Romain vont être enterrés ensemble. Comment en aurait-il pu être autrement, tant ils sont inséparables?"