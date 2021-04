Perquisitions contre un club de motards: la police fait d'importantes découvertes et arrête plusieurs personnes

Dix personnes ont été interpellées lors de 13 perquisitions menées vendredi dans le cadre d'une enquête sur le club de motards Outlaws dans la région d'Anvers. La police a mis la main sur un important arsenal d'armes.

Les perquisitions ont eu lieu à Malines, Willebroek, Heist-op-den-Berg, Boom, Hemiksem, Zemst et Haacht. Dix personnes, toutes liées au groupe de motards, ont été interpellées. Il s'agit d'une femme de 38 ans et d'hommes âgés entre 38 et 61 ans. Trois personnes ont été placées sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction. Trois autres ont été relâchées sous conditions, a annoncé le parquet d'Anvers. "Une grande quantité d'argent liquide et un arsenal d'armes et de munitions ont été saisis. Il y avait une vingtaine d'armes à feu, une kalachnikov, des couteaux, une grenade, ...", a détaillé le porte-parole du parquet Kristof Aerts.