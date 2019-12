France: un homme meurt après avoir reçu des coups de taser de la police

(Belga) Un homme présenté comme "déséquilibré" qui déambulait ensanglanté dans les rues des Lilas, près de Paris, est mort jeudi après-midi après avoir reçu des coups de taser lors de son interpellation par la police, a appris l'AFP de source policière confirmant une information du Point.

Prévenue par des témoins en fin de matinée, la police municipale a d'abord tenté d'intervenir auprès de cet homme, âgé de 36 ans, qui arpentait la commune des Lilas, en Seine-Saint-Denis, le visage ensanglanté et menaçait de "tuer tout le monde", a expliqué cette source policière. L'homme "visiblement déséquilibré" criait "Allah akbar" et se "frappait le visage avec une brique". Il avait fini par entrer dans une boulangerie. Alertés par la police municipale, des fonctionnaires de police dépêchés sur les lieux ont fait usage de leur pistolet à impulsion électrique pour l'interpeller. L'un des agents a été mordu, précise cette source. L'auteur, en arrêt cardio-respiratoire, a été transporté vers un hôpital, où il est décédé quelques heures plus tard. La police judiciaire a été saisie. (Belga)