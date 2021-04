Grève de 24 heures dans les prisons bruxelloises

(Belga) Une grève de 24 heures a débuté, jeudi à 22h00, dans les prisons bruxelloises de Forest, de Saint-Gilles et de Berkendael.

Le personnel des établissements pénitentiaires proteste contre le manque d"effectif. Selon les syndicats, il y a de gros problèmes de recrutement et les gardiens sont épuisés. L'administration pénitentiaire déplore la grève et souligne que les recrutements pour les prisons battent leur plein et que les personnes sélectionnées débuteront sous peu. "Nous regrettons qu'ils se mettent en grève malgré les efforts de l'administration pénitentiaire", a déclaré la porte-parole Kathleen Van De Vijver. Ce jeudi soir, il devrait y avoir suffisamment de personnel présent pour assurer la sécurité. (Belga)