Il a roué de coups un touriste à Bruxelles avant de le voler: la peine est tombée

Un homme qui avait violemment agressé un touriste dans le centre de la capitale en début d'année a été condamné jeudi à deux ans de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles. L'homme a en outre écopé de trois mois de réclusion supplémentaires car il se trouvait illégalement en Belgique. Il ne s'est pas présenté à son procès.

Le touriste était en train de se promener dans le centre de la ville en début d'année lorsqu'il a été abordé par deux hommes. Tandis que la victime parlait avec eux, l'un de ceux-ci l'a soudainement saisie et elle a été rouée de coups. Les deux agresseurs se sont ensuite enfuis avec le smartphone du touriste. Ce dernier s'est adressé à la police et une patrouille a inspecté les environs du lieu de l'agression. Les agents y sont tombés sur un homme, le prévenu, qui répondait à la description de l'un des deux agresseurs et l'ont interpellé. Il a ensuite été formellement reconnu par la victime. Le parquet de Bruxelles avait décidé de convoquer le prévenu en comparution immédiate mais il ne s'est jamais présenté à son procès. Jeudi, il a finalement été condamné à deux ans de prison pour vol avec violence et à trois mois de prison supplémentaires pour séjour illégal.