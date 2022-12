Invasion de l'Ukraine - Des individus tentent de dérober une œuvre de Banksy en Ukraine

(Belga) La police a pris en flagrant délit un groupe de personnes qui découpait une œuvre de l'artiste Banksy à Hostomel, près de la capitale ukrainienne Kiev. Les suspects, âgés de 27 à 60 ans, avaient enlevé le plâtre du mur sur lequel le dessin était peint.

Selon des médias ukrainiens, les suspects ont déclaré à la police qu'ils souhaitaient vendre l'œuvre, découverte le mois dernier, et reverser l'argent aux forces armées ukrainiennes. Le dessin montre une femme vêtue d'un peignoir, avec un masque à gaz et tenant un extincteur à la main, debout sur une chaise à côté d'une fenêtre d'un immeuble endommagé. Banksy, dont l'identité reste inconnue, avait confirmé le 14 novembre au journal The Art Newspaper qu'il avait peint sept dessins à différents endroits d'Ukraine, dont la capitale Kiev et ses environs. (Belga)