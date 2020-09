L'A12 toujours fermée en direction d'Anvers à Londerzeel en raison d'une fuite d'huile

(Belga) Seule la bande de gauche de l'A12 en direction d'Anvers est rouverte à la circulation mercredi soir, après la fermeture totale de l'axe à Londerzeel en raison de la perte d'une grande quantité d'huile par un camion grue.

La chaussée a été complétement nettoyée et des tests de freinage ont été réalisés sur la chaussée. Il en ressrt que seule la bande de gauche peut être rouverte à la circulation. Les deux autres bandes sont encore trop glissantes. Une nouvelle évaluation sera menée jeudi matin, et des meures plus drastiques pourraient être prises comme le remplaçement du revêtement. Il s'agit d'une huile hydraulique qui présente un risque élevé de glissement et qui est très difficile à éliminer. Pour évacuer l'huile, les pompiers doivent utiliser des nettoyeurs haute pression à eau chauffée. (Belga)