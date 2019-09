Procès à Mons: elle a roulé sur Alain qui venait de se battre avec ses amis, il est mort

Le ministère public a requis une peine de 18 mois de prison avec sursis contre une jeune femme poursuivie devant la sixième chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, pour un homicide involontaire, non-assistance à personne en danger et délit de fuite. Le 8 août 2015, vers 6h, elle a roulé sur le corps d'un quadragénaire sur un parking à Mons. Alain Deschamps, 48 ans, venait de se battre avec deux amis de la prévenue, contre lesquels une peine d'un an avec sursis et une peine de principe ont été requises. Le jugement sera prononcé le 30 septembre.



Cette nuit-là, peu avant 6h, une bagarre a éclaté entre quatre hommes sur le parking situé près de l'hôpital Saint-Joseph à Mons. Alain Deschamps, 48 ans, a été roué de coups et s'est retrouvé sur le sol, inconscient. Dans la foulée, une voiture a roulé sur son corps en effectuant une marche arrière. M.A. était au volant et a pris la fuite. Elle s'est présentée à la police quelques minutes après les faits. Elle a donné les identités des deux autres. "Dans sa version initiale, elle a expliqué qu'elle avait fait une marche arrière, qu'elle avait roulé sur quelque chose et qu'elle a vu, dans son rétroviseur, un corps couché sur le sol. Les deux autres lui ont déconseillé de se dénoncer", rapporte le procureur du Roi qui a retenu le caractère involontaire de l'homicide. Deux témoins ont été entendus, ils étaient à l'arrêt, rue des Arbalestriers. "Ils ont vu la victime tomber au sol et une voiture rouler sur son corps".

Alain Deschamps, 48 ans, a succombé à un traumatisme thoracique et abdominal. Le corps a été trainé sur plusieurs mètres. Pour le ministère public, il est impossible de déterminer qui a porté les premiers coups. "Volontairement et sciemment, les deux prévenus ont commis des faits de violence grave", estime le substitut du procureur du Roi. Une peine de 18 mois, assortie d'un sursis, a été réclamée contre M.A., inconnue des autorités judiciaires et tétanisée par ce procès. Me Jean-Philippe Mayence, son avocat, rappelle que sa cliente avait 23 ans au moment des faits et qu'elle a été témoin d'une scène très violente, à laquelle elle a tenté de mettre fin. Un acquittement a été réclamé pour le délit de fuite et la non-assistance à personne en danger. Pour l'homicide involontaire, une suspension du prononcé de la condamnation a été plaidée par la défense. Une peine de travail a été proposée à titre subsidiaire. Une peine d'un an avec sursis a été réclamée contre C.D., poursuivi pour des coups. Son avocat a plaidé la légitime défense, précisant que la victime était fortement alcoolisée quand elle s'est attaquée à son client. Concernant la non-assistance à personne en danger, un acquittement a été plaidé. Une peine de principe a été réclamée contre A.S. Sa défense a demandé son acquittement sur base de la légitime défense pour les deux préventions de coups retenues contre lui.