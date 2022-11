Trafic de stupéfiants - 115 kilos de cocaïne saisis à Arlon : maintien en détention préventive des quatre suspects

(Belga) La chambre du conseil d'Arlon a décidé mardi du maintien en détention préventive des quatre personnes interpellées dans le cadre de la saisie samedi de 115 kilos de cocaïne à Arlon.

Deux des suspects sont de nationalité serbe. Le troisième, de nationalité polonaise, et le quatrième, de nationalité bosniaque, précise le parquet du Luxembourg. Inculpés d'infraction à la loi sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et participation à une organisation criminelle, les trafiquants dissimulaient des pains de cocaïne dans des dalles de béton afin de faciliter leur exportation, précisait le parquet ce weekend. Au total, 103 paquets de plus d'un kilo de cocaïne ont été découverts lors de la perquisition menée par la police judiciaire fédérale de l'arrondissement du Luxembourg le long de la N4. Le montant à la revente de la drogue saisie est estimé à environ 11,5 millions d'euros. L'opération est le fruit d'une longue enquête menée par la police judiciaire fédérale avec l'appui des unités spéciales de la police fédérale et de leurs homologues grands-ducaux afin de démanteler une organisation criminelle serbe active dans le trafic international de cocaïne. Des perquisitions simultanées ont par ailleurs été réalisées avec l'appui des unités spéciales aux Pays-Bas, au Grand-Duché de Luxembourg et en Serbie. (Belga)