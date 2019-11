Un corps sans vie retrouvé à côté d'un véhicule en feu à Blegny

(Belga) Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé à côté d'un véhicule accidenté et en feu à Blegny dimanche après-midi, ont indiqué les pompiers de Liège.

Le véhicule et la victime se trouvaient à proximité d'un terrain de football, situé rue de Trembleur. Selon les premières constations des secours, il n'y aurait pas d'intervention d'un tiers et il s'agirait d'un accident. Le parquet de Liège a été prévenu et un expert légiste s'est rendu sur place pour déterminer les causes exactes de ce décès. (Belga)