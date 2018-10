Un évadé de la prison de Lantin impliqué dans un grave accident à Ohey

(Belga) Un homme qui s'est évadé de la prison de Lantin il y a environ un an a été impliqué dans un grave accident qui s'est produit vendredi vers 6h00 à Ohey, indique le parquet de Namur.

Il est entré en collision frontale avec une voiture qui venait en sens inverse, rue de Ciney. Le conducteur de l'autre véhicule est grièvement blessé et ses jours sont en danger. Le fugitif, né en 1990, présente une fracture ouverte à la jambe. A ce stade, les responsabilités n'ont pas encore pu être déterminées. Un expert a été mandaté pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Actuellement à l'hôpital, l'évadé va être reconduit en prison dès que possible et sa peine devrait être prolongée. (Belga)