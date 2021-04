Une femme enceinte décède du Covid-19 dans un hôpital bruxellois

Une femme enceinte est décédée du Covid-19 dans un hôpital bruxellois, révèle le site de HLN. Le SPF Santé Publique a confirmé l'information au média néerlandophone, sans préciser si la femme avait des conditions préexistantes.

Il y a en ce moment "une douzaine" de femmes enceintes à l'hôpital en région bruxelloise, atteintes du Covid-19, selon le SPF Santé Publique. L'une de ces femmes est malheureusement décédée à l'hôpital. Rien n'a été révélé sur la patiente en question ni depuis combien de temps elle était enceinte. "Ce sont des informations privées", ont précisé les autorités.

Les femmes enceintes recevront la priorité pour une vaccination à partir du 4 mai. "En cas d'infection, elles ont une plus grande chance d'une évolution de la maladie plus grave et d'un accouchement prématuré", avait précisé Sabine Stordeur, co-responsable de la Task Force Vaccination. Ce sujet avait été abordé lors de la conférence de presse régulière de Sciensano de mardi.