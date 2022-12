Une opération policière fructueuse à Fleurus: démantèlement de deux plantations de cannabis et interpellations de 18 personnes

Une opération menée par la police fédérale a permis le démantèlement de deux plantations de cannabis, mardi et mercredi, à Fleurus (province du Hainaut), a indiqué mercredi le parquet de Charleroi. Un dossier est à l'instruction. Plusieurs interpellations, non confirmées par les autorités judiciaires, auraient eu lieu à la suite de cette opération policière, selon La Nouvelle Gazette.

Lors de cette opération, plusieurs véhicules ont fait l'objet d'une saisie. En fin de journée, ces voitures, saisies à divers endroits et stockées chez un dépanneur de la région de Charleroi, ont été embarquées et transportées ailleurs par la police judiciaire fédérale.

Selon La Nouvelle Gazette, dix-huit interpellations auraient eu lieu. Contacté, le parquet de Charleroi a confirmé l'existence d'un dossier actuellement à l'instruction, sans vouloir donner plus de précisions à ce sujet et sur un éventuel lien entre l'opération policière et le déplacement des véhicules saisis.