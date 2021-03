Une septantaine de personnes manifestent à Bruxelles contre le déploiement du réseau 5G

(Belga) Environ 70 personnes ont manifesté samedi après-midi à la Gare centrale de Bruxelles contre le déploiement du réseau 5G en Belgique, dans le cadre d'une journée d'actions internationale défendant la même position. Selon la police de Bruxelles capitale-Ixelles, le rassemblement s'est déroulé sans incident.

Samedi matin, des militants d'Extinction Rebellion avaient déjà bloqué le magasin Proximus au pied de la Tour Proximus, avenue Albert II à Bruxelles, pour protester contre la technologie. Selon les manifestants de la Gare centrale, le déploiement de la 5G provoquera une pollution électromagnétique importante, en plus de celle de ces 25 dernières années, soit le résultat de ce qu'ils appellent l'explosion des technologies sans fil. "L'exposition permanente à des valeurs de rayonnement qui sont même bien en deçà des normes légales actuelles conduira à des effets biologiques qui ont de graves conséquences sur la santé, en particulier chez les enfants et les embryons qui sont plus sensibles", ont noté les manifestants. "Nous parlons de lésions cellulaires ADN, de stress cellulaire, de changements dans le matériel génétique, de cancers, de problèmes cardiaques et de troubles neurologiques, y compris la dépression et l'autisme." En outre, "l'énergie nécessaire pour connecter les antennes et les appareils intelligents augmentera à elle seule la consommation d'électricité de plus de 2% dans les pays européens", dénoncent-ils, soulignant encore les effets néfastes sur l'environnement de l'extraction de minéraux rares pour les appareils 5G et leur raffinage. (Belga)