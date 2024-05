Un nouveau variant plus agressif: des chercheurs belges et congolais découvrent une nouvelle souche de la variole du singe

Des chercheurs de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers et de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa ont découvert une mutation du virus de la variole du singe (Mpox), selon une étude en prépublication qui n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation par des pairs. Cette souche du virus a été découverte à l'occasion d'une flambée de cas à Kamituga, une ville minière à l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Selon l'Institut de médecine tropicale, cette souche semble surtout transmissible par contact sexuel et pourrait s'étendre à des pays limitrophes via des travailleurs du sexe et des mineurs. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle à prendre des mesures pour lutter contre la propagation du virus, d'autant qu'il ne peut être détecté par certains tests PCR.

En 2022, un variant du virus de la variole du singe avait provoqué une épidémie qui s'était propagée dans plusieurs pays dans le monde et notamment en Belgique. Les contaminations avaient toutefois nettement reculé en Europe, après plusieurs mois, mais le virus a continué à sévir en Afrique. C'est ainsi qu'en octobre 2023, une épidémie a éclaté dans la ville congolaise de Kamituga. Le nouveau variant à son origine s'est rapidement disséminé, surtout parmi les jeunes adultes et les travailleurs du sexe.