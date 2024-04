Caroline est scandalisée par la nouvelle décision de sa banque: "Doubler le prix de ce service comme ça, c’est honteux"

Partager:

BNP Parisbas Fortis vient de doubler tous les tarifs de ses coffres-forts. Une hausse conséquente qui passe mal auprès de Caroline. Cette retraitée estime que cette décision inattendue est scandaleuse. Comment la banque justifie-t-elle une telle augmentation ?

"C’est honteux ! Ma banque a carrément doublé le prix de location de ses coffres", s’insurge Caroline via notre bouton orange Alertez-nous. Indignée par cette hausse inattendue, cette habitante de Waterloo dénonce ce changement tarifaire opéré par sa banque. Depuis le 1er avril 2024, BNP Parisbas Fortis et sa marque bancaire Fintro ont effectivement augmenté le prix de location de leurs coffres-forts. Cette location coûte nettement plus cher. Les montants sont doublés pour tous les formats. Pour le plus petit coffre d’une contenance de 19,99 dm3, le tarif annuel passe de 90 à 180 euros. Pour le format le plus grand, donc le plus onéreux, le prix passe de 255 à 510 euros pour 199,99 dm3. C’est comme si votre boucher vous annonce que vous devez payer le double du prix pour votre steak

"Pour ma part, je dois payer 320 euros au lieu de 160 euros pour un coffre de 89,99 dm3", indique Caroline. "C’est scandaleux. C’est comme si votre boucher vous annonce que vous devez payer le double du prix pour votre steak. Vous vous rendez-compte ?", déplore la retraitée de 75 ans, pleine d’amertume. L’information a été transmise il y a quelques semaines par courrier. "J’ai reçu un papier au milieu des relevés de compte, sans préciser quelle taille de coffre je possédais", regrette-t-elle. Valéry Halloy, le porte-parole de BNP Parisbas Fortis, confirme que "les clients concernés ont été avertis le 30 janvier 2024 par un avis dans leurs extraits de compte". À lire aussi MolenGeek et BNP Paribas Fortis s'associent pour promouvoir l'inclusion digitale Et cette communication a surpris Caroline. L’habitante de Waterloo, qui loue un coffre-fort depuis au moins 40 ans, ne s’attendait pas à une telle augmentation. D’après la septuagénaire, ce n’est pas la première fois que le tarif est revu à la hausse. Mais jusqu’à présent, les augmentations n’étaient pas conséquentes. "En 2016, je payais 94 euros. Le prix a ensuite grimpé à 112 euros. Ensuite, le montant, qui a augmenté plusieurs fois, est passé à 160 euros en 2021. Et trois ans plus tard, le tarif est carrément doublé", déplore-t-elle.

Comment justifier une telle augmentation ? Comment justifier une telle augmentation ? Caroline pense que c’est une façon de "chasser les locataires de coffres". Ce que dément le porte-parole de sa banque. "Les prix n’avaient plus été augmenté depuis le 1er avril 2021. En outre, nous avons différents frais liés à la gestion des coffres qui ne sont pas couverts par la précédente structure de coûts. Il s’agissait de l’assurance couvrant le contenu et la permanence du personnel pour les visites aux coffres", assure Valéry Halloy. Actuellement, près de 30% des coffres sont occupés au sein du réseau d’agences de BNP Parisbas Fortis, soit 90.000 coffres. La grande majorité des coffres loués (74%) sont ceux qui offrent un volume de 19,99 dm3. Soit le prix le moins élevé. D’autres grandes banques, comme Belfius et la KBC, offrent également ce service. Par contre, ING a cessé définitivement ses locations depuis janvier 2023, en proposant une alternative à ses clients via un partenariat avec la société privée CitySafes.