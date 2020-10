Delphine Boël devient princesse de Belgique: dotation, héritage, à quoi a-t-elle droit?

Son titre, c'est désormais princesse de Belgique. Delphine Boël prend le nom de : "de Saxe-Cobourg-Gotha", celui de la famille royale. Elle est reconnue officiellement depuis jeudi, fille "légitime" de l'ancien souverain Albert II. A quoi cela lui donne- t-il droit?

Elle devient désormais "princesse de Belgique". Delphine Boël prend le nom de "de Saxe-Cobourg-Gotha". Le nom complet de la famille royale. L'artiste de 52 ans est à présent reconnue légitimement comme la fille de l'ancien roi Albert II après un arrêt rendu hier par la cour d'appel de Bruxelles. C'est la fin d'un combat judiciaire long de 7 ans. Alors, cette reconnaissance, qu'est-ce que ça va changer concrètement, pour elle ?

Vincent Dujardin, professeur d'histoire contemporaine à l'UC Louvain était sur les ondes de Bel RTL ce matin. Il est spécialiste de la monarchie. Va-t-elle avoir le droit à une dotation? "Non. Dans la mesure où il n’y a pas eu de mariage qui a été validé et contresigné par un gouvernement qui permettrait d'avoir une activité publique et une dotation; et de compléter les devoirs de représentation du Roi en bénéficiant aussi d'une dotation à cette fin. On peut comparer sa situation aux princesses Esmeralda ou Marie-Christine qui sont les enfants du second mariage du Roi Léopold III durant la guerre avec la princesse Liliane. Les princesses ou le prince Alexandre même n'intervenaient pas non plus dans l'ordre de succession. Les conséquences sont d'abord des conséquences humaines. Elle est reconnue officiellement comme la fille du Roi Albert II."

Ses enfants obtiennent un titre royal

Et en ce qui concerne l'héritage, sera-t-elle traitée, sur le même pied d'égalité, que ses frères et sa sœur? "A ce moment-là, oui. Comme pour toutes les familles, le droit s'applique. Elle peut prétendre à une part de succession du Roi Albert II."

Delphine de Saxe-Cobourg-Gotha, anciennement Boël, s'exprimera en début de semaine prochaine, lundi prochain, selon maître Uyttendaele, l'un de ses avocats. Par ailleurs, les enfants de Delphine, Joséphine et Oscar, deviennent aussi princesse et prince de Belgique. Leur nom de famille sera précédé de SAR, pour "Son Altesse Royale".