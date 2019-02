La reine Mathilde rencontre des étudiants qui luttent contre les déchets électroniques

(Belga) La reine Mathilde s'est rendue lundi au World Resources Forum à Anvers, un congrès international sur la réutilisation des ressources et l'économie circulaire. Elle a parlé avec 15 étudiants du monde entier qui, pendant trois jours, vont réfléchir à des solutions pour éviter et réutiliser les déchets électroniques.

Le World Resources Forum a lieu une année sur deux en Suisse, en alternance avec un autre pays du monde. Cette année, il est organisé à Anvers en collaboration avec l'agence flamande en charge des déchets (Ovam). Avec 750 participants issus de plus de 60 pays, il a fait le plein puisque cette édition, qui se terminera mercredi, est la plus fréquentée de toutes celles qui se sont tenues en Europe. En tant que membre du groupe des défenseurs des Objectifs de développement durable des Nations unies, la Reine a assisté lundi matin à l'ouverture de la session plénière. Parmi les orateurs, figuraient le CEO de l'Ovam Henny De Baets et le ministre flamand de l'Environnement Koen Van den Heuvel. La souveraine a ensuite discuté avec 15 étudiants sélectionnés parmi 1.800 candidats pour participer au "Recupel E-Loop Challenge", un "camp" de trois jours pour réfléchir à la problématique des déchets électroniques. Leurs solutions pour à la fois prévenir et recycler ces déchets seront présentées lors de la session de clôture du forum.