Le Roi et la Reine se rendent dans un village du Katanga pour un projet qui leur tient à coeur

La délégation emmenée par le couple royal en République démocratique du Congo est à Lubumbashi depuis vendredi. La première journée dans la grande ville du Katanga, au sud-est du pays, a été consacrée à la jeunesse. Dans un discours prononcé à l'université de Lubumbashi devant 2 à 3.000 étudiants, le roi Philippe a salué "le dynamisme des universités congolaises" et a promis aux jeunes qui l'écoutaient que la Belgique serait "à leurs côtés" pour relever les défis de la paix et du développement. Le Roi et la Reine s'intéressent aux moyens de protéger une des nombreuses richesses du pays: la forêt.



"Il n'y a pas de développement sans paix, et il n'y a pas de paix sans développement. La Belgique est à vos côtés pour relever ces défis", un message que "nous portons également au sein de l'Union européenne et des Nations unies, avec conviction et persévérance", a-t-il dit.

"Le Congo dispose de nombreuses richesses dans son sous-sol. Il vous revient de tirer de ces richesses naturelles le plus de valeur ajoutée, dans votre propre pays, au profit des Congolais, grâce aux aptitudes que vous aurez acquises. C'est pourquoi je n'hésite pas à dire que la vraie richesse du Congo, c'est vous, les jeunes, avec votre détermination et votre enthousiasme. Une mine, on peut l'épuiser. Le talent et la volonté de la jeunesse, sa soif de savoir, par contre, sont inépuisables", a ajouté le souverain selon qui "il n'y a pas de fatalité".



"Bien sûr, il n'y a pas seulement les richesses de votre sous-sol. Il y a aussi un immense potentiel agricole et cette vaste forêt congolaise, capital écologique primordial pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Nous serons à vos côtés pour vous appuyer, autant que possible, à mettre en valeur, au profit de toutes et de tous, équitablement, ces richesses naturelles à travers ce formidable capital humain dont vous êtes les représentants", a-t-il enchaîné.



Les Nations Unis ont mis en place un projet pour lutter contre la déforestation. Le village de Katanga, situé dans la province du même nom, bénéficie du projet foret communautaire dont l'objectif est de permettre au village et à ses habitants de devenir propriétaires de plusieurs milliers d'hectares de forêt, de manière à éviter que des exploitants n'achètent ces forêts pour déboiser.



Au-delà de ça, le projet vise aussi à apprendre aux habitants à ne pas détruire n'importe quel arbre pour fabriquer par exemple du makala, sorte de charbon de bois qui permet de se chauffer. Car la forêt et certaines espèces d'arbres sont importants pour les habitants. Le projet vise aussi à lutter contre le réchauffement climatique, car la forêt au Congo est importante. Elle représente un quart des forêts en Afrique. C'est pour toutes ces raisons que le Roi et la Reine ont souhaité visiter ce village.