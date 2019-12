Philippe et Mathilde, 20 ans de mariage: la princesse a donné naissance à un roi

Elle est l’atout charme du royaume. Dès son arrivée en septembre 1999, Mathilde crée la surprise et provoque aussitôt l’adhésion d’une partie de la population . Comment la princesse a boosté la popularité du prince ? Itinéraire d’ un couple princier devenu royal.

C'est l'histoire d'une idylle discrète. Lorsque Philippe et Mathilde ouvre le bal de leur fiançailles en novembre 99, on ne connaît la fiancée que depuis deux mois à peine. En septembre, sur les marches du palais, le prince présente officiellement sa princesse et commence par une mise au point: "Personne ne m'a présenté Mathilde. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dise 'C'est moi qui l'ai présentée c'est chez moi que ça s'est passé'. J'ai vu Mathilde de loin, j'ai été la chercher."

"Elle apporte une certaine fraîcheur et ça fait toujours du bien", éclaire Martine Dubuisson, journaliste au journal Le Soir.

"Il faut replacer le contexte de l'époque. L'époque c'est la crise de dioxine qui vient de se passer en Belgique. On est en 1999, il y a le fait qu'on va passer dans un autre siècle, c'est angoissant. Il y a le passage à l'euro. Donc, les Belges découvrent subitement un rayon de soleil dans un ciel complètement plombé et se disent 'Waouw cette fille est radieuse' ", explique Marc Deriez, rédacteur en chef de Paris Match Belgique.

Philippe a 39 ans. L'arrivée de Mathilde va bousculer la vie de ce célibataire timide et visiblement amoureux. Ensemble ils forment un couple soudé.

Un mariage et 4 enfants plus tard, Mathilde demeure l'atout charme de la couronne. Elle incarne la stabilité, elle est celle qui rassure. "J'ai un fort soutien de mon épouse qui m'encourage et me donne un petit côté critique pour m'aider à m'améliorer. Et c'est bien", confie-t-il.

Le prince apparaît plus détendu et change même de look. La quadragénaire coincé laisse place au quinquagénaire épanoui et son épouse y est indiscutablement pour quelque chose. "Philippe s'est complètement métamorphosé à côté de sa femme d'abord parce que c'est une femme de caractère qui sait ce qu'elle veut. Et il y a une sorte d'alchimie, il forme une vraie team. Dans toute réussite d'un homme, il y a une femme cachée", affirme Marc Deriez.

Serait-ce de la fierté ou de l'amour qui se lie sur le visage de la princesse qui devient reine ? Ce 21 juillet 2013, Philippe a vaincu sa timidité, Mathilde s'affirme de plus en plus. "De toute évidence, elle a pris beaucoup d'assurance. Certains diraient peut-être trop, se référant au fait qu'elle ait voulu se faire appeler majesté plutôt que madame. Vrai ou pas vrai, toujours est-il qu'elle a pris une certaine importance", fait remarquer Christian Laporte, journaliste spécialiste de la monarchie.

Philippe et Mathilde ont la cote au nord comme au sud du pays: 63% des Belges les trouvent modernes durant la première année de règne. "Philippe roi est tout de suite devenu beaucoup plus populaire que Philippe prince", indique la journaliste Martine Dubuisson. Mais ils ne sont plus que 47%, 5 ans plus tard.

En 20 ans, le couple uni a fondé une famille et peut être un plus… "Nous formons une équipe formidable", déclarait récemment sa fille Elisabeth à l'occasion de la fête donnée pour ses 18 ans au palais.