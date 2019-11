Légère augmentation du nombre de mariages

(Belga) En 2018, 45.059 mariages ont été célébrés en Belgique, ce qui représente une légère hausse de 1,7% par rapport à l'année précédente, selon des chiffres publiés par Statbel lundi. Le mariage de partenaires célibataires se déroule généralement vers la trentaine. L'écart d'âge au sein du couple ne varie pas et s'élève à 2,4 ans en moyenne.

C'est la Flandre qui tire l'augmentation des mariages en Belgique, note Statbel. Les mariages y ont en effet augmenté de 2,1% par rapport à 2017, tandis que leur nombre a été plus stable en Wallonie (+0,4%) et a légèrement diminué à Bruxelles (-0,6%). Peu d'évolution également du côté des divorces, avec 23.135 enregistrés en 2018 (+0,3%). Les cohabitations sont elles aussi plutôt stables, avec 38.921 nouvelles déclarations. Par contre, les cessations de cohabitations légales augmentent de 4,4%. Cependant, le mariage reste la première cause des fins de cohabitations légales, ajoute Statbel. Enfin la durée du mariage avant divorce ne fluctue pas et se situe toujours à environ 15 ans de vie commune. (Belga)